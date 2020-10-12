新冠疫情影響，新加坡航空公司獲利大幅縮水，為增加財源，新航推出A380空巴餐廳的構想，讓民眾從樟宜機場登上全球最大客機A380，在機上享用豐盛的飛機餐，還可以邊吃邊看電影，體驗時間是10月24與25日。午餐餐券在12日凌晨開賣，分頭等艙、商務艙、豪華經濟艙和經濟艙，售價從新幣50至600元不等（約台幣1055-12,700），結果均在30分鐘內完售。

新航指出，由於顧客反應熱烈，公司在12日傍晚6時，在網站KrisShop.com暫時重新開放候補名單，讓仍想體驗A380午餐體驗的顧客登記，如果出現空位，新航將聯絡名單上的顧客。這次新航安排兩架A380讓顧客體驗午餐，為了維持社交距離，機艙只賣出一半的位子，但到底賣出多少餐券，新航以「商業機密」為由，拒絕透露。

除了維持社交距離，工作人員也會為機艙做好消毒工作。客機上安裝高效微粒空氣過濾器，可消除空氣中超過99.9%的微生物。

另外顧客和機組人員登機前都須量體溫，以及完成SafeEntry掃碼登錄。除了用餐，其他時間顧客都必須戴口罩。

(中時 )