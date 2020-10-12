長榮集團旗下的長榮空廚首度參加「2020世界巧克力大賽」，獲得優異的成績，「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。

長榮空廚團隊由主廚吳坤霖領軍，結合陳盈志糕點師及多位不同領域的主廚，在極短的時間壓力內，從前期的挑選食材到後期的研發，團隊曾接力創下連續七天七夜不眠不休，不斷品評及調整配方，透過跨世代的創意激盪，共同打造出結合台灣在地風情與法式浪漫的參賽作品。

此次獲獎的金牌作品「百香果胡椒巧克力」，即是選用台灣夏季盛產的百香果，搭配來自法國的行政主廚Stephane Lambert精心指導的胡椒調配，完美詮釋了台法結合的迷人風情，勇奪金牌實至名歸。

銀牌作品為「紹興破布子巧克力」，研發中雖一度被質疑，戲稱為中菜蒸魚口味，但經中餐主廚的巧思協助，吳主廚順利研發出創新細膩的好滋味，讓這款看似衝突但風味完美搭配的巧克力突破重圍奪得銀牌。

銅牌作品則是「山葵巧克力」，選用阿里山山葵，引出食材特有的迷人香氣及嗆辣感，以看似平凡卻細膩的風味，造就出不凡的成績。

長榮集團表示，長榮桂冠酒店張志宏主廚及長榮空廚吳坤霖主廚對於首度參加「2020世界巧克力大賽」亞太區競賽，就榮獲金牌、銀牌和銅牌的肯定，感到十分榮幸，感謝評審團的青睞、夥伴們的創新合作及集團和公司的全力支持，希望以更多台灣食材融入其作品，在全球決賽中獲得佳績，讓結合台灣特色的精品巧克力走上國際舞台，分享給台灣及全球每一位喜歡巧克力的消費者。

(工商 )