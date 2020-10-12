第16號颱風「南卡」今日下午14時左右正式生成，對台灣無直接影響。（取自氣象局）

東北風影響，易有短時強降雨，今（１２日）晚至明（１３）日宜蘭縣有局部豪雨或大雨發生的機率，基隆北海岸及大臺北山區亦有局部大雨發生的機率。（氣象局提供）

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氣象局晚間發布4縣市豪、大雨特報，受東北風影響，易有短時強降雨，今（12日）晚至明（13）日宜蘭縣有局部豪雨或大雨發生的機率，基隆北海岸及大臺北山區亦有局部大雨發生的機率。氣象局也針對「宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至01時45分止

原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今(12)日下午14時發展今年第16號颱風南卡(國際命名: NANGKA)，目前前進方向往西向海南島方向移動，對台灣無直接影響，不過外圍環流將為明(13)日基隆北海岸、宜蘭及大台北山區帶來大雨甚至豪雨，花蓮也可能有大雨發生，須特別留意。另外，今年共發布4個海上警報，卻沒有一個颱風侵台，已創下1964年以來紀錄。

氣象局預報員劉沛滕表示，位於南海的TD18今天下午14時增強為輕度颱風「南卡」，目前位置位於鵝鑾鼻西南方約800公里，以每小時24公里速度往西朝海南島及中南半島一帶移動，外圍環流周三(14)清晨以前都會為北部、東半部帶來水氣，上述地區將有局部短暫陣雨機率，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭不台除有局部大雨及豪雨出現。

另外，由於受偏東風到東北風影響，明天花蓮外海的對流雲系也可能引進帶來大雨甚至豪雨，其他地區則是多雲到晴；氣溫方面，明天各地深夜至清晨較涼，約24至26度，白天北台灣高溫約26-30度，其他地區約32-33度。

劉沛滕指出，雖然今年發布4個海上警報，但沒有一個成功侵台，目前已創下1964年以來沒有侵台颱風的紀錄，不過本周南海至菲律賓東方海面的大低壓帶也可能有其他熱帶擾動發展，變數仍大，氣象局將持續觀察。

(中時 )