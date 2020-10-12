針對中國央視播放台灣民眾遭指為間諜一事，民進黨發言人顏若芳今(12)日表示，這盡是莫名其妙、張冠李戴的誣蔑指控，央視此舉顯然對於兩岸關係投入巨大惡意，民進黨表達最大的遺憾。

顏若芳指出，過去幾年，越來越多國人在對岸遭遇被羅織罪名及不當關押的事件，政府部門皆持續透過多方管道交涉及提供必要協助。惟中國政府不遵守相關協議，對我方的要求「已讀不回」、消極以對。

顏若芳表示，中國政府侵害人權的不當作為舉世皆知，不僅中國公民基本權利被踐踏，外國人遭誣陷關押的案例更是不勝枚舉。人權應該不分黨派、不分國籍，面對中共無理蠻橫的作為，我們必須捐棄黨派鬥爭的思維，對外團結一致，站穩民主自由人權的立場，任何內部無端的指責，都只是親痛仇快的政治消耗而已。

她說，我們也要呼籲中國當局，停止各種政治操作與統戰作為，不要一再破壞兩岸關係的和平穩定。

至於今日央視所提鄭宇欽，顏若芳表示，關於此人情形，陸委會有所說明，但經與卓前主席了解，並無此人擔任所謂助理一事，央視報導顯然扭曲事實。

(中時 )