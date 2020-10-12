「半島電視台」12日引述聯合國報導，指出自2000年以來，因氣候變遷而產生的天災數目，在短短的20年內由3656場成長至6681場，增加近1倍。氣候變遷儼然成為人們「不願意面對」，卻又真實而急迫的危機。

根據聯合國災難風險縮減辦公室(UN Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR)發佈的《天災中人類的代價》(The Human Cost of Disasters)顯示，過去20年的天災數增加近1倍，主因可歸咎於氣候變遷。

相較於1980年至1999年間，全球一共僅發生4212場天災(與氣候相關者約3656場)；在2000年至2019年期間，共發生7348場重大天災(與氣候相關者約6681場)，奪去123萬條性命，42億人受到波及，並導致全球經濟損失2.97兆美元(約新台幣86.57兆元)。

在這20年之中，重大洪災共發生3254場，成長1倍以上；風暴則由前期的1457場成長至2034場。

報告指出，與氣候相關的災害數大幅成長，為前一數字急遽升高的原因。極端氣候天災包括洪水、旱災與暴風等類型，而又以極端高溫最為致命。

UNDDR代表水鳥真美指出，人類蓄意破壞為過去20年天災唯一能做出的結論。她指責政府在防止氣候變遷的努力不足，呼籲各國應為即將來臨的災難作更好的準備。

水鳥真美警告，如果人類不能採取科學行動結合早期預警，盡早投資在天災預防上，以適應氣候變遷並減少災害風險，那麼人類遭受災害打擊的可能性將愈來愈大。

儘管報告中並沒有提到新冠病毒這類的生物危害與疾病災害；但過去9個月以來，新冠肺炎已造成逾100萬人死亡，至少3700萬人染病。

水鳥真美則認為，新冠肺炎是「政治與商業領導人還沒適應環境變遷的最新證據」。不過，公共衛生當局與救難人員，會持續與「日益頻繁的極端氣候展開搏鬥」。

(中時新聞網)