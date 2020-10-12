南韓女團TWICE以出眾唱跳實力與甜美外型，累積許多忠實歌迷支持，也讓她們的人氣始終居高不下，而隨著TWICE在月底將推出第2張正規韓語專輯《Eyes wide open》，TWICE也在昨（11日）晚曝光專輯宣傳照，但台灣成員周子瑜的妝容卻讓人看了超傻眼。

放大TWICE的宣傳照一看，子瑜的左右眼皮上都各自畫了一條黑色眼線。（圖／取材自TWICE臉書）

TWICE將在10月26日推出第2張正規韓語專輯《Eyes wide open》，TWICE則在昨晚曝光主打歌《I Can't Stop Me》的兩版預告照，9位女孩都走成熟風，她們穿著不同剪裁的黑色洋裝，甜美中又帶有性感艷麗的氛圍。

而在另一版本的照片中，TWICE則身穿灰白色系的西裝，展現中性、帥氣的一面，只不過周子瑜的妝卻有點奇怪，放大一看才發現，子瑜的左右眼皮上都各自畫了一條黑色眼線，整張臉看就像是有2對眉毛。

反觀其他團員的眼妝，都沒有多出黑色眼線，唯獨周子瑜的眼妝特別突兀，不僅讓人看不懂，也在網上引發討論，不少粉絲都驚呼：「子瑜眉毛和眼睛中間的那一？...是什麼」、「這什麼眼妝」、「子瑜的（妝）總怪怪的」。

TWICE THE 2ND FULL ALBUM Eyes wide open - I CAN'T STOP ME <STYLE Teaser> 2020.10.26 6pm in KST 2020.10.26 5am in EST #TWICE #트와이스 #Eyeswideopen #ICANTSTOPME 由 TWICE 發佈於 2020年10月11日 星期日

(中時新聞網)