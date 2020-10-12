經濟合作暨發展組織（OECD）周一證實，無法按原定計劃在今年達成各國統一的數位稅，警告若各國在數位稅上各自為政，可能引發衝突而造成貿易戰，使全球整體國內生產毛額（GDP）每年因此損失逾一個百分點。

新數位經濟崛起讓蘋果、臉書和亞馬遜等科技龍頭的生意愈做愈大，但各國對科技業課徵的數位稅率與制度不一，科技巨擘常利用各國稅制漏洞來避稅，美國因為課不到稅而跟法國、英國和冰島等爭吵不休。

新冠肺炎疫情爆發後讓居家工作型態興起，對軟硬體等需求大增，使科技業者的獲利不斷增加，更引起各國對數位稅的重視。

OECD警告各國必須為數位稅達成協議，否則各自為政不但課不到稅，還會因此觸發貿易衝突，破壞稅制的明確性和打擊企業投資意願，最終令全球經濟進一步受創的風險上升。

OECD強調最壞情況是，各國推出只有利自己的數位服務稅而引發貿易大戰，若彼此無法在稅制上達成一致協定，貿易戰的結果可能令全球GDP每年因此減少逾1％。

儘管OECD致力讓各國坐在一起，討論如何就數位稅達成基本的共識，但由於疫情迫使各國代表難以面對面討論，加上美國在6月決定退出談判，使OECD愈來愈難達成目標。

因此OECD終於在周一宣布，今年各國不可能按計劃達成數位稅協議，目前已計劃把達成協議的時間延後至明年中。

歐盟執委會已表明，若年底前無法在OECD的框架下達成協議，就會尋求在歐盟範圍內實施其數位稅制。

OECD一直尋求建立一套新的數位稅守則，只要能實施，能為全球各國帶來的額外稅收合計約1,000億美元。

(工商 )