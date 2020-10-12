距離11月3日的美國總統大選還有三周，根據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（US Elections Project）數據顯示，超過900萬名選民已經提前投票。另據CNN與愛迪生研究中心（Edison Research）統計，美國已有逾730萬人完成投票。

根據美國選舉計畫，截至10日，來自美國30個州的數據顯示，共有905.5萬名選民提前投票。相較之下，2016年總統大選有5,720萬名選民提前投票。

佛羅里達大學教授麥唐納（Michael McDonald）稍早估計，本次大選將有多達1.5億名選民參與投票，約為美國投票人口的65％，投票率可望創下逾一個世紀以來新高紀錄。在前次總統大選，川普與希拉蕊合計拿下約1.3億張選票。

至於關鍵戰場之一的威斯康辛州，截至9日有將近64.7萬名選民完成缺席投票（absentee ballot），與2016年大選時14.6萬人郵寄投票相比，數據異常地高。

此外，根據CNN與愛迪生研究中心調查36個州的選舉資料顯示，超過730萬名選民提前投票，其中超過430萬張選票來自選戰最激烈的州。

受到疫情影響，許多選民希望能透過郵寄投票，愛荷華州有超過70萬人要求缺席投票，創下該州史上最高紀錄，並超越前次新高2016年的69.3萬人。

據美國選舉計畫數據，截至10日，提供黨派登記數據的9個州中，完成投票的選民有89.1萬人是註冊共和黨員，而註冊民主黨員則超過200萬人。

根據蓋洛普稍早發布的民調顯示，美國兩黨黨員對提前投票和在大選日投票的看法互異。調查發現，62％的註冊民主黨員打算提前投票，而共和黨員僅有28％有意提前，兩者的差距多達34個百分點。

候選人的意見也影響支持者，川普屢屢批評郵寄投票，民主黨的拜登則鼓勵選民盡早投票。

(工商 )