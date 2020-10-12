鑒於民主黨總統候選人拜登的支持率持續領川普，根據英國媒體報導，強生政府已經指示內閣官員轉而向拜登陣營拉攏關係。

距離美國選舉投票日只剩20多天，一位英國保守黨高層人士向媒體透露，雖然感染新冠病毒的川普在接受治療後很快返回白宮，並且已在上周末重啟競選活動，但由於他的民調支持率始終落後拜登，英國強生政府認為川普在這次大選恐將連任無望，因此轉而向拜登陣營示好，確保脫歐後的英美貿易協議能獲得拜登的支持。

像是最近幾週，英國外相拉布（Dominic Raab）在造訪美國時，就與民主黨眾議院議長裴洛西與民主黨參議員孔斯（Chris Coons）等人會面。後者被視為拜登的親信。

英國駐美大使皮爾思（Karen Pierce）也與拜登兩大外交政策顧問布林肯（Tony Blinken）與蘇利文（Jake Sullivan）接觸。

拜登過去曾表示，如果他當選美國總統，將會優先與歐盟而非英國締結貿易協議。拜登還提到，若英國政府選擇在脫歐上，不遵守與北愛爾蘭達成的1998年和平協議，美國將不會與英國達成任何貿易協議。

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