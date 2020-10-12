台灣時間明（13）日上午8點開打的國家聯盟冠軍系列賽，將是大聯盟今年首度開放觀眾進場觀戰，據美媒《ESPN》報導，首場將有11500名觀眾入場，接下來的比賽門票也正在熱賣中。

緊接在國聯冠軍戰之後7戰4勝制世界大賽，也是在這座遊騎兵隊新主場「環球人壽球場」進行，大聯盟透露，門票已經預售完畢。由於必須遵守防疫規定，原本43000個座位只能開放11500席；這幾天工作人員正忙著把其他座位折疊好，再用繩子固定起來，以免有球迷把椅子放下，並排坐在一起。

大聯盟和遊騎兵球團達成協議，現場主要有3個執行要點，即戴口罩、勤洗手、保持社交距離。球團也會派出200名工作人員在看台上監看，除了因醫療需求或不能戴口罩的殘疾人士以外，每個人都必須戴上口罩，只有飲食時可以暫時拿下，其他時候若未戴口罩會被警告，第3次就要被請出場。

依據大聯盟規定，僅限4人一組購買門票，不需簽署聲明書亦可進入球場並量體溫，但必須與其他組的球迷保持至少6呎的距離，球員或球團工作人員周遭20呎的範圍內也不能接近。

其實在道奇、教士的分區系列賽時就曾開放球員的家屬入場，但國聯冠軍賽則是首次有大量球迷進入「環球人壽球場」看球賽，這是遊騎兵隊斥資12億美金建造的新球場，今年開始營運。

明天大約10500名球迷分布在看台四個開放座位的區域，其他1000名左右的球迷則坐在包廂中，開放的席次大約佔球場座位的25％到33％之間。

至於會選在遊騎兵隊新主場來實施，是因德州允許人們進入體育場館觀看賽事。且明年球季若是繼續閉門開打，許多球團老闆都無法接受，於是透過國聯冠軍戰和世界大賽來測試，如果效果不錯明年球季就可比照辦理。

(中時 )