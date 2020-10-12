監察院疑因不熟悉戶役政資訊系統變遷狀況，指北市議員羅智強的政治獻金有問題；後又推說一切都是依法向內政部查詢的。內政部晚間表示，在全國電腦化前的資料，須以人工逐筆線上查詢；而監察院向內政部申請戶役政電子閘門線上查詢資料作業，並未包含電腦化前戶籍影像作業，因此才無法查詢相關資料。

監察院自已查錯資料，卻怪羅智強政治獻金有問題，答案今天揭曉，是監察院糗大了。對於監察院今天仍堅持，相個人捐贈資料均是依政治獻金法規定，向內政部查詢。

內政部晚間表示，戶役政資訊系統在1997年9月30日全國電腦化，戶籍資料分電腦化前「戶籍影像資料」及電腦化後「戶籍資料」，本案政治獻金的當事人，是於電腦化前已遷出國外，電腦化前遷出國外者的戶籍資料，是以影像方式儲存，須以人工逐筆線上查詢。

內政部說，監察院為執行政治獻金查核業務，自2010年7月起向內政部申請整批查調戶籍資料，監察院會提供政治獻金者國民身分證統一編號，由內政部整批比對電腦化後戶籍資料，回饋監察院資料分「查有當事人戶籍資料者」及「查無戶籍資料者國民身分證統一編號」(包含統號錯漏)2個檔案，查無資料者監察院會請當事人提供資料後，由該監察院線上查詢電腦化後戶籍資料。

內政部沒有明說是監察院出錯，但表示，監察院於2011年11月向內政部申請戶役政電子閘門線上查詢資料作業，並未包含電腦化前戶籍影像作業，因此，才無法查詢到本案電腦化前遷出國外人口資料。

(中時 )