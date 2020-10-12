大陸國安機關稱破獲數百起台灣間諜竊密案件，央視今日披露的對象為捷克查理大學教授鄭宇欽，他被指先後被台灣情治單位發展針對大陸進行情報蒐集，試圖在捷克等國策反大陸人員、並挑撥大陸與其他國家外交關係。陸委會晚間表示並未接獲其家屬的反映或請求協助，會進行必要了解。

央視今晚推出「台諜案」第二彈，報導稱民進黨前主席卓榮泰助理鄭宇欽在捷克建立情報據點，迂迴海外開展情報滲透，挑撥大陸與其他國家正常關係，還「攀拉策反」大陸重點人員。鄭宇欽案被控間諜罪已進入法院審理。

陸委會晚間以書面回覆我方態度，重申中共一再惡意政治炒作，假藉國安藉口打壓台灣交流人士，並誣陷我方從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係，此不當手法令人不齒。

陸委會再次譴責及正告中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓台灣人民。

陸委會指，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，完全不符合正當法律程序，此種違反司法人權的不當指控，國際社會早已一致譴責，再次表達強烈抗議，並呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序之作法。

陸委會表示，有關鄭宇欽遭陸方相關單位逮捕，陸委會及海基會並未接獲家屬的反映或請求協助，將會進行必要了解，並提供家屬可能的協助。

(旺報 )