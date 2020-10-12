燦坤（2430）歷經高層異動頻繁，與管理階層穩健的全國電（6281）不論在財務表現上越拉越開，甚至連員工的薪資及每位員工的貢獻度均相差甚鉅。

從公開資訊觀測站資料顯示，不含勞健保、退休金及福利，燦坤2019年每位員工平均薪資費用39.5萬元，全國電則有66.1萬元。

若從每位員工對公司營運的貢獻度，燦坤也落後在全國電之後。

燦坤2019年員工人數為2,649人，年度營業額189.16億元，平均每位員工為公司創造了714萬元營業額，但反觀全國電2019年員工人數為1,628人，年度營業額175.56億元，平均每位員工為公司創造了1,076萬元的營業額。

燦坤歷經高階管理階層的幾次異動，人員流失快速，2018年員工人數為3,058人，一年內離職超過四百人。全國電每年員工穩定，近幾年相差不大。

全國電2019年EPS為4.44元，連續七年EPS在4元以上。燦坤這三年EPS在1元左右擺盪，2019年EPS為1.27元，為2014年來新低。

(工商 )