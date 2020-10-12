台灣智慧電動車及綠能科技協會（簡稱，電動綠能協會），12日舉行成立大會暨第一次理監事會議，共選出15席理事及五席監事。選舉結果，首屆理事長由車王電子董事長蔡裕慶擔任；另包括成運汽車董事長吳定發、中興大學校長薛富盛、亞力電機副董事長鄭朝彬，及昇陽電池董事長楊敏聰，則擔任常務理事。電動綠能協會主要會員廠商，包括車王電子、華德動能、成運汽車、亞力電機、昇陽電池、台北合眾汽車、旭春、長園科技、中興電工、台電、中興大學、台達電、財團法人車輛中心、金屬中心，及工研院等約40家產學研單位。

該協會將進行跨領域產業連結，包括電源、能源及車輛等三大產業，預定2021年7、8月將舉辦第一屆台灣智慧電動車及綠能科技研討會及展覽會。另外，該協會法規研議委員會，將收集目前電動車及綠能科技產業實務法規的不足，向政府提出建言，並推動技術認證機制。

車王兼華德董事長蔡裕慶透露，集團砸下25億元籌設中港新廠，預定今年底建築結構硬體完成，明年第二季安裝機器，明年第三季有機會試產與投產，目前電動巴士的底盤三電，年產能可達六千至1萬輛之間；電動巴士成車兩班制生產，最少年產量1,700輛，高於台灣2030年的電動巴士成車年需求量1,500輛，因此，集團生產電動巴士，未來會外銷海外市場。

蔡裕慶說，大家在協會扮演的角色，絕對要做到「無私」，且一定要做到「共好」、「共存」及「共榮」，這樣對智慧電動車及綠能科技產業，才有貢獻。

面對全球暖化危機，智慧城市邁向低碳、環保，已是發展趨勢，而太陽光電、電池儲能及風力，已接續興起，更使得電動車與電力微電網連結，成為該協會的重點推動發展方向。

該協會將共同以「推動產業升級，並促成國際合作交流，及增進台灣影響力為使命」，未來將從產學合作及培育人才，作為出發點，並以電池儲能、馬達驅控、電能處理，及系統整合等創新研發技術，做業界整合。

至於協會的會務發展，則從產業技術、資訊交流、國際推展及法規研議等四大委員會，啟動運作，並連結國內機電能源、電子電機與車輛產業廠商，期望能將產學研的研發成果整合，達到技術知識化，以提供人才培訓與產業諮詢，期許未來與國際相關合作單位連結，讓台灣成為國際電動車與綠能科技產業的一員。

(工商 )