新冠疫情在歐洲捲土重來，義大利面臨第二波疫情，梵蒂岡似乎也無法倖免。天主教教廷12日宣布，4名宗座瑞士近衛隊（Swiss Guard）檢測呈陽性且出現症狀。美聯社報導，確診的4人已經隔離，當局也已追蹤其接觸史。近幾個星期以來，梵蒂岡有3位居民確診。

宗座瑞士近衛隊堪稱全球歷史最悠久的常備兵組織，由於其職責是協助保護教宗、重要人物和所有屬於教宗的建築，任務重大，因此陣中有人確診，不免令人擔心高齡83歲教宗方濟各的身體狀況。

高齡83歲的教宗方濟各（右），12日接見澳洲籍樞機主教佩爾，2人和教廷攝影官、佩爾的秘書都沒戴口罩。（美聯社）

不過方濟各12日露臉時依舊沒有戴口罩，他在接見澳洲籍的司鐸級樞機主教喬治佩爾時，年近80的佩爾，他的秘書以及教廷攝影師，也全部沒戴口罩。

方濟各年輕時因病失去部分肺葉，上周三他主持室內公開接見時迴避戴口罩，引發社群媒體對他的批評聲浪。他與神職人員握手，身處戴口罩的群眾之間時，都沒戴口罩，方濟各的保安人員同樣臉上無罩。

梵蒂岡上周修訂其戴口罩規定，在室內必須戴上口罩。但教廷並未立刻回應，為何教宗在接見佩爾時，沒有依規定戴上口罩。

(中時 )