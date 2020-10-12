女大生小花（化名）開完刀在家休養，一名曾向她告白的劉姓男子，藉口探病，刻意從台中北上新北市，卻趁機將小花壓制在床上強脫衣物，企圖性侵，小花死命掙扎尖叫才免於毒手。新北地院審理後，依強制性交未遂罪判劉男2年徒刑。全案可上訴。
判決指出，2018年8月，當時才21歲的劉男曾透過LINE向小花告白，遭到拒絕。8月底小花做完手術在家休養，劉男藉口探病，刻意從台中北上，期間他在小花家中洗澡、躺在床上與對方聊天還一度睡著。
誰知劉男醒來後竟將小花壓制在床上，強脫衣物企圖性侵，但小花不停掙扎、尖叫、哭鬧，劉男於是停下動作、道歉離開。
事後小花提告，劉男堅決否認犯行，但小花的閨蜜、同學都證稱小花事後不斷哭泣，疑似出現創傷後壓力反應，且劉男測謊未過。
新北地院認為，劉男追求小花，卻不顧對方意願企圖性侵，對小花身心造成嚴重傷害；且事後否認犯行，沒有反省及悔過，也未獲得小花原諒，因此依強制性交未遂罪判劉男2年徒刑，全案仍可上訴。
(中時新聞網)
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