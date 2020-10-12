這位奇特女子以1比1方式完全模仿，讓網友直呼太有才了。(翻自爆廢公社)

女子前世黑白疣猴記憶影片曝光 網：很有才太可惜了。(翻自爆廢公社)

《爆廢公社》今天有網友分享了1位奇特女子前世的回憶。此名女子將自己裝扮的與1隻黑白疣猴相同，還用心的將自己變成黑白臉的樣子，接著就進入中猴的狀態，開始1比1的學著猴子不斷狂叫，網友看了直呼根本完全一樣，推測這位女子前世應該是隻黑白疣猴。

據了解，這名奇特女子將自己整體打扮的像1隻黑白疣猴，不僅將自己的臉整個畫上黑白臉，身上也穿著接近黑白疣猴的黑皮膚顏色，因為這黑白疣猴是在草叢旁不斷喊叫，女子也特意將拍攝場景刻畫的相似，讓多數網友讚嘆真的太有才了，是否為戲劇系畢業的嗎？

從影片中可觀看出，女子除了外貌與黑白疣猴完全相似，連整體的行為舉止也一樣，從手的擺放到整體的表達動作幾乎相同，從女子喊聲頻率也可以直接比擬自己所模仿的黑白疣猴，另外從女子口中所發出的聲音，皆會讓人誤以會女子的前世就是知黑白疣猴。

網友紛紛表示，「這太有才了」、「我本來以為是兩隻猴子在叫」、「嚇死人近看到才知道是女生」；有網友也認為，「女生應該念戲劇系的」、「前世肯定是隻黑白疣猴」、「這女生應該很喜歡黑白疣猴」。

(中時新聞網)