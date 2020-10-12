藍色巨人IBM打算分拆資訊科技基礎建設事業，專注於人工智慧和雲端運算，重新擦亮百年老店招牌，但依據歷史經驗顯示，分拆的結果不一定盡如人意。

IBM有意將資訊科技基礎建設事業分拆為獨立公司，該部門的年營收高達190億美元。根據Dealogic數據，該交易可能是近年來最大的企業分拆計畫。

如同其他企業，分拆也將面臨執行面的挑戰。投資機構MoffettNathanson分析師艾利斯（Lisa Ellis）指出，分拆業務後有部分客戶將移轉至新公司，IBM目前與這些客戶約有20億美元的生意往來，若分拆執行不力，可能危及這部分收入。

IBM打算花12至14個月的時間打造新的獨立公司，目標是創立投資級的企業。IBM估計，創設新的上市公司成本約25億美元。

近年來IBM表現落後於競爭對手，IBM新執行長克里希納（Arvind Krishna）擬將重心移至雲端運算和人工智慧，為這家有109年歷史的企業重新注入成長。過去10年來，IBM有29季營收低於前一年同期。

克里希納自4月上任以來，收購雲端資安公司Spanugo和巴西人工智慧軟體公司WDG，盼能為公司注入永續成長。

然而歷史經驗顯示，分拆業務不見得從此一帆風順。紐約投資研究公司Boyar Research研究246項分拆案發現，公司分拆頭一年的股價表現還算不錯，5年後大約只有三分之一表現優於標普500指數，而母公司在分拆後5年大多表現不佳。

其他科技公司也證明分拆並不是特效藥。惠普（HP）在2015年分拆伺服器和企業服務部門，成立新公司慧與科技（HPE）。慧與科技股價表現遜於大盤，且營收下滑。

母公司惠普雖然面臨挑戰，但在新冠肺炎疫情期間仍能維持成長，因為疫情帶動筆電和印表機需求。

(工商 )