雙十國慶前夕，美國國務卿蓬佩奧9日表示，台灣問題是美國與中共的一個「衝突點」（point of conflict），美方並不樂見這種情況，想要和平。對此，國際趨勢專家、美國共和黨前亞太區主席方恩格則說，這是真心話。

蓬佩奧9日接受電台節目「修伊特秀」訪問時，談及台灣問題時說，「我們認識到台灣問題是與中國的一個衝突點。我們不想這樣。我們想要和平。但我們將確保履行我們對台灣的所有義務。」

蓬佩奧也稱，川普政府一直在不懈努力，以確保華府與北京之間就台灣問題達成的諒解能夠得到落實，包括履行《與台灣關係法》以及已經存在了相當一段時間的一系列諒解。

對此，方恩格10日在政論節目中說，「這是真心話，但是老問題還是在美國到底到時候會不會出來幫台灣或派兵，還是大的問號，還不知道中、長期美國會用什麼樣的方式來幫台灣。」

美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。然而，在美國大選情勢激化下，美中外交對抗與軍事較量升溫，美台建交呼聲亦起，但外交部長吳釗燮近日接受美國全國公共電台（NPR）專訪時強調，「台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係。」

(中時新聞網)