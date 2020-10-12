中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱一行，12日抵達浙江杭州參加第三屆海峽兩岸青年發展論壇。12日下午，浙江省委書記袁家軍在杭州會見了洪秀柱一行。袁家軍對她堅定認同和維護「九二共識」、旗幟鮮明反對「台獨」的政治主張表示贊賞；洪秀柱表示，兩岸一家親，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流。

據《浙台微訊》報導，袁家軍向洪秀柱等人介紹了今年以來浙江統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作、台商台企在浙江發展情況以及今年浙台交流的重點活動。袁家軍說，中共總書記習近平指出，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。

袁家軍指出，近年來，浙江認真落實大陸中央公布的各項惠台措施，大力推動浙台交流合作。前兩屆海峽兩岸青年發展論壇在洪主席的籌劃和推動下，舉辦得非常成功，形成了較大影響。大陸願與洪主席一道，推動兩岸青年交流交往再上新台階，讓更多台灣青年來祖國大陸、來浙江追夢圓夢，攜手共築美好家園。

洪秀柱對浙江統籌推進疫情防控和社會經濟發展取得的成績表示欽佩。她表示，兩岸一家親，任何風雨也阻擋不了兩岸民間交流，將持續推進浙台兩地交流合作，特別是加強兩岸青年交流交往，為推動兩岸關係和平發展作出新貢獻。

(中時 )