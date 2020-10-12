中國大陸今天再公布一起「台諜」案，指控曾任民進黨前主席卓榮泰助理的鄭宇欽，在任捷克查理大學教授期間，被台灣國安人員吸收從事情報收集工作。鄭宇欽於2019年4月進入大陸時遭大陸國安機關逮捕，以涉嫌間諜罪將案件移送檢察院起訴，而他臉書最後貼文也曝光。

據陸媒《環球時報》報導，2019年4月，國家安全機關破獲一起台灣間諜案，指鄭宇欽先後被台灣國安局、軍情局等情治單位發展針對大陸進行情報搜集，試圖在捷克等國策反大陸人員、並挑撥大陸與其他國家外交關係。1977年出生的高雄人鄭宇欽，曾任民進黨前任主席卓榮泰助理，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授。

報導指稱，鄭宇欽2004年在台北駐捷克經濟文化代表處的迎新活動上結識代表處代表、具備國安局成員身份的李雲鵬，希望鄭宇欽為台灣情報部門服務。鄭宇欽因此在李雲鵬指揮下，開始搜集大陸相關情報，並將撰寫的資料交給台灣國安局。

對此，卓榮泰今晚表示，這顯然是為牽扯而牽扯，他嚴正聲明：「卓榮泰主席」從無此助理，卓榮泰過去也不識此人，這則新聞顯然是錯誤報導。希望中共當局，不要「馮京當馬涼」，「扯完縣市還要扯黨中央」。

而經管道發現，鄭宇欽個人臉書，最後一則貼文停留在4月14日，提到他和一位紐約的朋友見面，提到美國總統川普「東山再起有訣竅」，且事關中國大陸的一位風水師，他表示，希望自己有機會去拜訪。

(中時新聞網)