今天（12日）上午10時許，台南市一台黑色賓士擦撞80歲阿嬤騎乘的機車，竟然沒有下車查看，直接落跑，巡邏員警見狀通報攔截圍捕，黑色賓士女駕駛下車後竟然還拒捕掙扎，狂踢、抓傷員警手部，經酒測後發現，女駕駛酒精濃度竟高達0.56毫克，將依公共危險及妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
黑色賓士女駕駛是在某舞廳上班的33歲黃姓女子，上午她開車行經台南市中西區西門、中正路口時，因闖紅燈擦撞一旁的機車騎士，導致高齡80多歲的黃姓老婦倒地受傷。不料，黃女不僅肇事逃逸，警方攔查時又拒捕，經追逐大約1.2公里才被逮獲。事後，黃女還拒絕酒測，經警方請醫院抽血檢驗，發現酒測值換算高達0.56毫克。
黃女在西門路三段警五分局立人派出所附近被攔下，但她下車態度囂張，不但拒絕酒測，還狂踢猛踹與員警激烈拉扯，造成吳姓巡佐右手被抓傷。黃女酒測值高達0.56毫克，全案將依公共危險及妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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(中時新聞網)
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