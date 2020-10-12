張書豪（左起）、謝欣穎與侯季然導演出席高雄電影節舉辦的《有一天》十周年特別放映。（雄影提供）

2020高雄電影節適逢影展20週年紀念，11日傍晚特別舉辦侯季然導演的《有一天》特別放映，並邀請導演及男女主角張書豪、謝欣穎出席映後座談為影展造勢。適逢該片上映十週年紀念，侯季然導演除感謝高雄電影節讓大家再度重聚，也感謝侯孝賢擔任本片監製給予指導。

謝欣穎笑言睽違十年後再看《有一天》才終於理解劇本內涵，並回憶當時在拍攝場景，面對太陽下山後的造船廠夜景令她印象深刻，但電影殺青後船屋隨即拆除，景色如今僅能存在於回憶和膠捲中。謝欣穎表示自己當時在工作之餘也嚐遍在地美食，尤其對草莓肉鬆吐司念念不忘，高雄電影節也特別現場送上草莓肉鬆吐司夾蛋讓他們回味，三人笑說，當年因拍攝經費拮据，沒辦法吃到夾蛋的吐司，現在吃了升級版感受到加倍美味，希望往後有更多機會常到高雄大啖美食。

《有一天》描述張書豪飾演離島服役的士兵，和謝欣穎飾演輪船上的福利社小姐在夢境相遇，兩人穿越時空譜出奇幻動人的戀曲，侯季然導演將高雄港灣特有氛圍融入愛情故事，在拍攝當時獲得高雄市政府新聞處、高雄市電影圖書館（今高雄市電影館）及拍片支援中心及國防部等單位支援，在高雄台華輪及國軍壽山營區取景。

不但獲選2009年高雄電影節開幕片，侯季然導演隔年亦入圍金馬獎最佳新導演及最佳原著劇本，時值電影上映十週年，雄影特別放映35釐米珍貴拷貝，更邀請劇組成員睽違十年再度齊聚，回顧本片拍攝歷程。2020高雄電影節將於10月16日至11月1日舉行。

(中時 )