多喝水有益身體健康，但由於水沒味道，因此有些人會改喝氣泡水，或在水裡加水果乾增加風味。近日有一名網友提到，媽媽在朋友的推薦下開始「以茶代水」，持續喝了1個月後，沒想到身體卻開始出現問題，甚至覺得水沒味道，根本喝不下去，嚇得他PO網求助。

一名網友在論壇《mobile01》提到，媽媽日前在友人的建議下，認為喝茶比喝水健康，因此便開始「以茶代水」，喝了1個月後，身體也出現變化，「發生了不少問題，似乎是突然間長期大量喝茶，導致現在白開水她都說沒味道喝不下去」。

不僅如此，媽媽夜間上廁所的頻率，明顯也比過去高，但原PO媽媽卻不以為意，仍堅持要以茶代水，他擔心僅喝了1個月而已，媽媽身體就出現異狀，假若再繼續喝下去，對身體是否會造成其他負面影響，詢問還有什麼解決方法，「除了茶之外，有什麼替代品可以讓媽媽喝的比較健康？」。

不少網友建議「之前發生相同狀況，是先喝花茶緩解睡眠問題，再用果乾水取代茶，身體習慣了自然就會喝水了」、「可以試試看果乾水，聽說西方人不愛喝開水卻很愛喝果乾水，或許一點淡淡的味道會比較好入口，另外長期飲茶會增加腎臟負擔，可以的話還是喝水最好」、「覺得喝水沒味道，可以放1至2顆話梅就有點味了，也不會多於造成健康問題」。

而長期以茶代水，不僅沒喝進健康，反而會增加身體負擔，台灣一名63歲何姓男子平日以茶代水，之後出現血尿狀況，趕緊至醫院泌尿科就診，發現他兩側輸尿管各有一顆0.7~0.8公分結石，阻塞因此造成腎水腫，長安醫院泌尿科石宏文醫師則表示，若長期以茶代水大量飲用，恐會增加腎結石風險。

(中時新聞網)