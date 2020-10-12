《親愛的同志》將在金馬首映。（金馬執委會提供）

2020金馬影展強片如林，三部熱騰騰的威尼斯影展得獎片將會搶先放映。包括華裔女導演趙婷和法蘭西絲麥朵曼攜手合作、勇奪金獅獎的《游牧人生》，俄國電影大師康查洛夫斯基獲得評審團特別獎的《親愛的同志》，艾方索柯朗監製、同時囊括最佳劇本和影評人費比西獎的印度電影《追尋音樂的靈光》，打鐵趁熱，肯定成為今年的秒殺強片。

來自坎城影展的片單也再追加三部，包括《燃燒女子的畫像》法國女星諾耶米梅蘭特演出決定懷孕的跨性別男子的《他的模樣》，刻畫一群囚犯參與經典荒謬劇〈等待果陀〉演出的動人喜劇《抓狂演訓班》，以及因為坎城沒舉行、結果反而在聖塞巴斯汀影展勇奪最佳影片、導演、劇本、女主角以及多倫多影展影評人費比西獎的喬治亞電影《寂靜之死》，高度的評價，讓今年金馬影展的片單更有看頭。

至於每年都獲得滿意口碑、尤其樂迷引頸期待的「音樂啟示錄」單元，將有描述傳奇女權歌手海倫瑞蒂精彩人生的《生為女人》，波蘭盲眼天才鋼琴師柯許的傳記電影《只有悲傷才是美麗的》，《猛毒》大反派里茲阿邁德飾演失聰鼓手的《靜寂的鼓手》，與奧利薇亞庫克、馬修亞瑪希同場飆戲，以及甫拿下金曲獎、堪稱史上最危險樂團的濁水溪公社的紀錄片《爛頭殼》，將於本屆影展放映20週年數位版。

2020金馬影展將於11月5日至22日展開，10月23日晚間舉辦選片指南，10月24日開始售票，更多精采片單與影展消息將在官方網站公布。

(中時 )