日本搖滾天團「ONE OK ROCK」11日晚間舉辦首場線上演唱會，吸引超過11萬樂迷同步收看，四位成員火力全開、星友現身合唱之外，更以〈C.h.a.o.s.m.y.t.h.〉一曲獻給7月過世的摯友三浦春馬，令許多人在螢幕前淚流不止。主唱Taka向在畫面另一端的觀眾喊話：「這是我們樂團成軍15年來的初體驗，但我們能做的就是透過畫面，確確實實用我們的音樂、將我們的情感傳達給大家」。

而先前確診的吉他手Toru則問候樂迷，表示託大家的福已經痊癒，「雖然這樣的形式有點寂寞，但也是難得的機會。」演唱會途中四人還向工作人員要了平板電腦看透過畫面是何種感覺以及樂迷留言。

15首金曲、107分鐘，還送上新歌〈Wonder〉，防疫期間透過遠端創作的〈再一次〉，阿部真央、絢香、Aimer、KENTA(WANIMA)、清水翔太、三浦大知等六位歌手竟現身舞台合唱，為整場演出帶來最高潮。ONE OK ROCK將線上直播演唱會水準提升至無人能敵的新境界。至於原訂6月要在台北小巨蛋唱三天的巡迴場更新安排，據悉經紀公司最遲會在12月初做最後決定。

(中時 )