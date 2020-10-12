近幾年，生態科學家陸續提出塑膠垃圾對環境的傷害，幾乎已到無處不在的地步。根據澳洲國家科學院的最新報告，估計約有1400萬公噸的微塑膠垃圾落在海洋深處，是海洋表面塑塑污染物的兩倍多。

科學警報(Science Alert)報導，塑膠是由石油化學工業製造的人造合成脂，由於容易製造、便宜並且相當好用，所以塑膠垃圾量相當巨大，粗估每年有數百萬噸的塑膠垃圾流進海洋，當然造成環境傷害。儘管我們都知道塑膠污染是嚴重的生態問題，但是嚴重到什麼地步？對於海底附近的生態系統的影響多少，卻沒有特別研究。並且，對於微塑膠垃圾的所知又更少。根據澳洲國家海洋局（National Ocean Service）的數據，微塑膠垃圾是塑膠被風化之後變成的細碎顆粒，一般認為顆粒的長度小於5公釐的就叫微塑膠垃圾。

研究人員在距澳洲海岸線數百公里的多處位置，採取了海底沉積物，發現微塑膠垃圾的數量遠高於預期。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的首席研究科學家丹妮絲·哈迪斯蒂（Denise Hardesty）說：「我們的團隊利用無人潛艇，從澳洲南部海岸的6個地點，挖掘了51個海底泥土，距海岸288至356公里的距離，海底深度從1,655公尺~3,062公尺都進行了採樣。

經過分揀，科學家發現，僅僅1公克的海底沉積物，就發現多達14個塑膠顆粒，如果這種情況是平均值，科學家們計算出，海底的全球微塑膠的總量將在900萬至600萬顆，也就是800萬噸~1400萬噸。

塑膠嚴重影響海洋生物健康和生態系統，海龜經常誤食看似水母的塑膠袋，鯨豚、海豹經常誤觸廢魚網而被纏死，而微塑膠垃圾在無形之間就被海洋生物給誤食，平均一隻中等的魚類，胃裡就會有上百個微膠粒。

哈迪斯蒂說：「我們希望這項發現，能使人們思考我們所犯的錯誤，過去我們購買、使用和丟棄的物品，影響了整個生物圈，而最終也會使我們遇到苦果。」

(中時新聞網)