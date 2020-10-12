日星阿部貞夫上週傳出感染新冠肺炎，雖無出現症狀，仍接受醫療指示暫停工作。而與他合演舞台劇的長澤雅美也接受檢測，所幸呈陰性反應，沒被傳染。2人另一部新片《母子情劫》與獲譽「日本影壇怪物新人」奧平大兼合作，故事改編自真實事件「川口高齡夫婦殺害事件」，即將透過Netflix播出，將於11月3日上線。

長澤雅美在一場親子衝突戲中直接往兒子奧平大兼臉上怒砸巴掌，首次演出電影的17歲影壇新星奧平大兼回憶這場戲時，感性分享「彩排時都沒有特別情緒，正式開拍時，竟突然被長澤雅美搧了一巴掌，既震驚又感受到痛楚，內心一直告訴自己不要哭，但最終眼淚還是不聽話地流下來了」。

今年甫獲日本奧斯卡影后殊榮的長澤雅美，在新片中演技大蛻變、顛覆過往形象，挑戰演出一位墮落放蕩的失職母親，一心追求渴望被男人寵愛，整天耽溺於與各種男人發生關係，卻忽略了養育孩子的責任，令人看得又愛又恨，她也不禁自嘆「連我自己都沒有辦法同情這個角色！」

日本名導大森立嗣執導的最新作品《母子情劫》，劇情講述單親媽媽秋子 (長澤雅美 飾)與兒子周平相依為命，秋子為扶養孩子四處騙錢，還因此慘遭親人斷絕往來，直到她遇見一位聲稱愛她的酒店男公關遼 (阿部貞夫 飾)，兩個人情投意合、成天四處玩樂，卻沒想到這場愛情竟是另一個無盡深淵。

(中時 )