網路傳聞日前台南學甲有民代在警局拍桌關說，而警方和議員本人都表示沒有這件事，議員更決定對爆料網友提告，此事也在網路上引起烈討論。(圖 翻攝自PTT)

日前慈濟宮總顧問黃福因安全帽未繫帶又無照駕駛，遭員警開罰，他拒簽紅單被請回派出所，市議員謝財旺前來關切，並替黃男代繳罰金。不料有網路傳言稱，議員當天拍桌大小聲，謝旺財對此十分不滿，表示將會提告。此事也在PTT上引起網友熱議，許多網友對於代繳單的選民服務十分感興趣。

據了解，有網友在PTT上爆料稱，學甲慈濟宮總顧問黃福2日騎機車沒扣上安全帽扣環，加上沒帶駕照，遭警方開罰，且因黃男不配合被警方帶回。並指出，謝財旺接到消息後，前往學甲分局，當場向值班員警大小聲，而分局因不想得罪議員，當天就派員到黃家鞠躬道歉。

不過，學甲警分局副分局長許文瑞說，並沒有鞠躬道歉一事，議員也沒有拍桌大小聲；謝財旺則對此十分不滿，認為爆料者明顯在毀謗名譽，他絕對會提告，證明清白。

此事在PTT上引起網友們熱烈討論，有些網友對繳罰單也是議員服務內容感到十分好奇，「還幫忙繳罰單喔，可以順便幫我繳嗎」、「原來民代可以代繳罰單」、「沒事親自去幫繳罰單？派助理去不會膩」、「罰單還可以代繳? 還以為是哪裡... 對不起 是最有人情味台南」、「有單據耶，議員選民服務這麼好，以後有罰單要打哪支電話」。

此外，還有網友揶揄，「台灣價值不行嗎」、「台南就是這麼充滿台灣價值」、「這就是台灣價值，好棒棒」、「台南不意外啊，台灣價值的展現」、「南部日常」。

(中時新聞網)