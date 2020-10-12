《爆廢公社》今天(12)有位男網友訴苦表示，交往多年的女友，竟在帶回屏東老家介紹給爸媽認識後，向自己提出分手，男網友認為自己雖然沒有賺大錢，卻非常疼愛女友，也認為快過年了！想將女友帶給爸媽好好認識一下，卻沒想到女友卻認為，自己老家過於窮酸樣，認為兩人的生活水準相差太多，在回到台北後，男網友立即被提分手，讓男網友認為自己到底做錯了什麼？

男網友表示，自己特意從台灣最南邊屏東北漂打拼，也結識1位正妹女友，他自認為相當疼愛女友，也特意將自己得來不易的特休，用在帶女友返回屏東老家，與家中爸媽認識一下，不料女友的行徑，後來卻讓他徹底玻璃大漲價。

原來是女友到了男網友家，女友就開始擺起臭臉，還詢問男網友為何他的爸媽看起來如此窮酸，而且竟然還要求原PO不要寄孝親費回家，原因竟是爸媽沒有幫忙自己，為何自己還要幫助家裡。然而，當原PO回應女友，自己只是盡養育之恩當湧泉以報時，原PO沒料想到女友完全閉口不說任何一句話，原PO還透露，當天晚上女友下榻自己房間時，還不時碎碎念，口中不斷說著房間怎麼那麼簡陋。

待回到台北過沒幾天後，原PO立即收到訊息被分手，女友訊中內容說：「我想了很久，你家人這樣真的很不OK，我們還是分手吧！生活水準差太多了，看你這樣也存不了錢，怎麼養我和小孩？我們的未來在哪裡？要是你爸媽以後生病拖累我們怎麼辦？拜託你不要出來害人好嗎？分手吧再見」。

網友紛紛表示讚同原PO分手，皆不斷加油打氣，「看清一切 加油 ！祝早日找到適合女孩」、「還好分手了」、「太棒了，恭喜你，加油」；也有網友說，自己要照照鏡子，沒有那份心就不要去高攀別人，她有點高估自己了，她實在攀不起你，你還是找一個有那份心的女孩適合一些；也有網友認為，你應該感到高興，不適合的就趁早放手。

(中時新聞網)