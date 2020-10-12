裴秀智與南柱赫所主演的新戲《Start-Up：我的新創時代》 12日舉辦記者會，南柱赫坦言要演好劇中笨拙的角色一點都不難，原因是只要看鏡中的自己就好；裴秀智感念編劇對自己戲劇處女作的提拔，認錯初戀超期待劇情發展。

記者會上，秀智透露儘管是首次與南柱赫合作，但對方充滿能量，幫助自己迅速投入劇中角色，讓兩人之間的默契火花相當棒。南柱赫則害羞表示當初聽到要跟秀智搭檔演出時，覺得同年的兩人一起演青春新創科技的浪漫劇情應該會產生很多火花，所以充滿了期待；儘管一開始很多橋段都是分開拍的，但等到同框演對手戲時，兩人的默契確實可說是相當好。

念舊的秀智也感性透露與本劇的編劇、導演都是再度合作，難忘編劇朴惠蓮在自己戲劇處女作《星夢高飛》(Dream High)中的提攜，在拍《當你沉睡時》時又與編劇及導演吳忠桓再度攜手合作，再加上劇中認錯初戀，以及劇中提到新創產業的題材新穎，讓她開心接下了這次的演出。

被問到有為了詮釋劇中角色做過何種努力時，南柱赫爆笑透露，為了飾演劇中笨拙無聊的人，其實不用什麼準備，只要看著鏡中的自己輕鬆演自己就好。這次飾演的「南道山」從不敢直視對方眼睛而且很容易緊張，這兩個特質根本就是自己無誤。不過甜心秀智聽了之後立刻接話：「道山的個性相當單純，所以感覺道山已經「附身」在南柱赫身上了，不管是道山還是南柱赫，都給人一種相當單純惹人喜愛的感覺」。該劇10月17日起每週六日晚間10點於Netflix上線。

(中時 )