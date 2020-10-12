新光三越周年慶繼首波6店後，第2波22日起至11月15日由台北信義新天地4店領軍，首度聯手台北天母店、桃園大有店、台南新天地、高雄左營店共8店集中火力，合衝110億元、年增1％，台北信義新天地4店檔期雖較去年25天少1天，力拚日均成長2％，目標上看55億元創新高。今（12日）記者會主持人黃子佼稱「68」有雙重意涵，是向消費者招手「來吧」、對品牌象徵「來發」。

新光三越周慶第2波精品、化妝品都看好，伊林娛樂模特兒王子誼（左起）拿蘭蔻「極光水」超極光活粹晶露、雅詩蘭黛微分子肌底原生露，蔡昀羲持BURBERRY迷你正面壓縫皮革Pocket包，皆價格店洽。（粘耿豪攝）

新光三越販促部協理孫紹堃根據新光三越首波台中中港店和台北南西店等6店觀察，1日開跑打出全館單筆滿3000送300，至今業績微幅成長，「3大戰將」精品和名品增2成、化妝品增近1成、家電增5％至10％，其中，化妝品以蘭蔻「極光水」為首的保養品表現好、房市佳則帶動家電銷售；加上日、韓商品展平均增逾3成，皆拜偽出國商機所賜。

全台獨家的Hermes Beauty昨進駐新光三越台北信義新天地A8，Rouge Hermes脣膏全套共24色。（新光三越提供）

承襲首波趨勢，台北信義新天地5大精、名品旗艦店相對看好，除CHANEL、DIOR外，GUCCI、SAINT LAURENT和全台獨家的Canada Goose，會員首7日購買可獨享名品/大家電/法雅客/[i]Store單筆滿1萬送1000優惠；信義4店超過130個化妝品牌備有550萬組特惠組3.4折起，較去年500萬組多1成，包含昨（12日）起至明年2月28日獨家快閃進駐A8的Hermes Beauty與9月起最高降幅18%的Jo Malone，以及航空版330ml的SK-II青春露大容量、熱賣再追加的蘭蔻極光水等，都可享單筆滿2000送200，Jo Malone最多還可省近40%。

新光三越Jo Malone絲柏與葡萄醇香水禮盒，100ml，6620元。（新光三越提供）

此外，看好高端客消費力，信義新天地鎖定AI家電，按摩椅、清淨機、萬用爐等也因尾牙提早採購，訂單增2成；加上Apple新手機將推出、舊機會降價，可望帶動換機潮。台北天母店去年有粉紅樂園吸引家庭客，今年有冰雪樂園，並有1011 Sip Tea x Snoopy和小米x法雅客等獨家快閃助攻。

新光三越台北信義新天地OSIM uDream 5感養身椅，新品推出5天業績超越200萬元，周慶原價25萬8000元、特價19萬8000元，獨家限量加贈新光三越商品禮券3000元。（新光三越提供）

(中時 )