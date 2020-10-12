勞動部北分署基隆就業中心將於16日上午10點至下午2點，在基隆市立體育館舉辦徵才活動。（基隆就業中心提供／陳彩玲基隆傳真）

勞動部北分署基隆就業中心將於16日上午10點至下午2點，在基隆市立體育館舉辦徵才活動，是基隆今年第一場大型徵才活動，邀請北北基地區共45家廠商參加，提供1250個工作機會，有求職、轉職需求的民眾可以前往參加面試。

基隆就業中心表示，這次活動規劃有廠商媒合區、就業主題館、多元職訓DIY體驗區、基隆職訓場-冷凍空調展示區及公部門業務宣導區等五大區域，提供到場求職者完整的就業準備及職訓加值等資訊，其中廠商媒合區提供的1250個職缺，6成以上的平均薪資達3萬元，最高薪資可達7萬元。

基隆就業中心主任盛慧中說，這次也開發一些新穎產業，其中包括深受年輕人喜愛的「World Gym健身」、「雲雀國際」、「兆洋國際」等知名企業前來徵才，兆洋餐飲釋出高達115個工作機會，雲雀國際及大成集團也都有百名以上職缺。

為讓求職民眾了解就業服務資源與求職防騙，特別規劃「就業練功館」，館內設有六個關卡，透過闖關遊戲及集點活動，鼓勵求職者「先練功再出發」，包括1對1職涯諮詢或履歷健檢服務、職業訓練資源、各種就業服務資源等，並運用桌遊探索職場人格類型，為求職者找出職涯方向，不僅如此，還免費提供彩妝、修眉及剪理髮服務，讓求職者儀容煥然一新，爭取更高錄取機會。

此外，也邀請11個單位設攤，有編織瓶燈、造型風車等多元DIY體驗，以及精品咖啡、金山仙草、等多樣美食試吃，還有「公部門業務宣導區」邀請基隆市政府社會處、基隆市榮民服務處、發展署創新中心、基隆地方檢察署、原住民族委員會、基隆市警察局少年警察隊及國軍人才招募中心等7個公部門單位，提供民眾各項政令宣導。

(中時 )