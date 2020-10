英文有句俗諺「You are what you eat.」(人如其食),意思是你吃什麼,就會像什麼。飲食習慣會洩漏個性,也會反映在臉上。

一些食物看起來沒那麼糟,對皮膚來說卻不然,吃多可能會使臉色差,甚至導致發炎反應、細胞氧化、損害膠原蛋白和DNA。簡單來說,雖不至讓人毀容,卻有變醜、「操老」的風險。

這7種食物,小心,別吃太多。

1.胡蘿蔔、木瓜等紅色蔬果

紅色蔬果不是富含類胡蘿蔔素與纖維,能抗癌、重整腸道環境嗎?居然被列在這裡?

沒錯,紅色蔬果營養價值高,但短時間內吃過量或長期吃太多恐怕會變黃臉婆。

台北長庚皮膚科主治醫師黃毓惠指出,類胡蘿蔔素是一種脂溶性色素,是天然色素中最重要的族群。若過量食用胡蘿蔔、南瓜、木瓜這類含有大量類胡蘿蔔素的蔬果,將導致血液中的類胡蘿蔔素濃度過高,色素沉澱在皮膚真皮層中,讓膚色黯沉、黃黃的。黃毓惠提醒,一天不要吃超過兩個飯碗份量的紅色蔬果,就不會有什麼問題了。

2.洋芋片

雖然油脂是維持肌膚彈性的重要元素,卻不是所有油脂都對我們有益,好油才會提供健康皮膚所需的維生素E。

愛吃薯片、洋芋片、鹹酥雞的人要注意,不僅容易肥胖,小心惱人的粉刺、面皰揮之不去。

營養師劉怡里表示,為了降低成本,炸物、洋芋片通常是用劣油、油炸過的油,飽和脂肪酸和反式脂肪酸過多,容易造成皮膚發炎、自由基增加,影響細胞的完整度和皮膚的保濕狀況。

《皮膚科用藥》期刊(Journal of drugs in dermatology)中的研究也指出,這類食物充滿精製的碳水化合物,是粉刺、皺紋生成的元兇,會讓我們有一張比實際年齡老的臉。

3.速食

車子開進車道、點餐、取餐,好快就解決一頓,正如其名「速食」。你的皮膚可能也在快速變醜。

大家都知道吃太多速食會長痘痘,《美國皮膚病學》期刊(Journal of the American academy of dermatology)進一步指出,長期習慣吃高GI值、低蛋白質、高飽和脂肪酸的食物如速食,與面皰病變有關聯,會對皮膚造成嚴重威脅。

4.甜點

蛋糕、馬卡龍、糖果等精緻點心對女生來說簡直是夢幻逸品,姊妹時間少了這些點綴,想必會大為失色。

可是,這些食物充滿糖分或人造奶油的反式脂肪,享受的同時,體重不知不覺增加,還讓人明明過了青春期,粉刺、痘痘卻還冒不停。

黃毓惠指出,想要有漂亮皮膚,就要少吃點糖,糖分會降低細胞活性、誘發肌膚發炎。美國皮膚科醫生、《The Sugar Detox》的作者法里斯(Patricia Farris)則表示,吃太多糖會破壞膠原蛋白,讓皮膚失去彈性和柔軟度,並刺激粉刺生長。192期的《康健》也報導糖會、加速皮膚老化。

從中醫的觀點來看,這些加工過的點心,缺乏膳食纖維,容易讓腸道毒素孳生,導致便秘,反應在臉上使臉色黯淡。

總是打扮美美的去吃下午茶,卻愈吃氣色愈差。若真無糖不歡,不妨適量吃點黑糖。

5.含糖穀片、三合一沖泡包

不要被包裝上的美言騙了。許多穀片、沖泡包標榜營養、低GI、低熱量,其實含大量糖分,且往往都是砂糖、精製糖。

劉怡里表示,身體需要參與醣類代謝、皮膚角質代謝,攝取過量糖分,將造成維生素B群快速流失、血管發炎,氣色也跟著變差。若貪圖方便天天喝2~3包,可能就因小失大了。

6.酒精

近來不少研究在還啤酒、紅酒清白,指出適量喝酒有益健康,到這裡竟又被列為黑名單?

飲酒過量除了會上癮、傷肝,黃毓惠指出,喝完酒讓人看起來毛孔粗大、臉紅紅的,其實是酒精讓皮膚的血管擴張,長期飲酒輕則引起泛紅、「酒糟臉」,重則長膿皰或損傷保持皮膚堅實的膠原蛋白。

7.碳酸飲料

相信可樂、汽水對不少人來說難以抗拒,夏天尤其消暑,有些果汁汽水,更讓人以為喝到水果的營養。

碳酸飲料通常含糖和磷酸鹽,果汁含量少之又少。糖會加速皮膚老化、皺紋生成,磷酸鹽則會造成鈣質流失。或許你會覺得奇怪,鈣質流失跟臉有什麼關係?劉怡里解釋,臉的骨架也需要鈣質。

喝太多碳酸飲料,不但會胖,小心臉看起來垮垮的,皺紋也跑出來了。

記得別矯枉過正,營養均衡還是最重要。劉怡里叮嚀,體內醣類代謝、皮膚角質代謝、保濕度維持、細胞的完整都需要維生素B群和維生素E參與,膠原蛋白的合成也需要維生素C。因此,不要亂節食,若營養不均、蔬果吃不夠,維生素流失又未獲得補充,老化就在所難免。謹慎飲食,就是最有用的微整形。

