孟加拉近來頻頻發生強姦案。與日俱增的性暴力犯罪，讓孟加拉民眾紛紛走上街頭抗議，並透過社群網站串聯抗議活動。面對人民的怒火，該國司法部長胡格（Anisul Huq）12日向內閣正式提請修法，擬將性侵犯判處死刑。

胡格表示，「根據總理哈希納（Sheikh Hasina）的指示，我們考慮修法施以死刑，而非處以無期徒性」。

根據人權組織調查，2020年1月至9月，共發生近1000起性侵案件；其中，輪姦比率高達20%。儘管4月至8月，新冠病毒在全球大流行，但孟加拉每天仍有4名女性慘遭狼吻。

孟國法律學者指出，對性侵犯施加死刑，或許能對強姦產生嚇阻作用。此外，孟加拉強姦罪定罪的比例低於1%，也是性侵猖獗的原因。

根據聯合國2013年調查，該國承認犯下性侵案件的男性中，有88%的農村強姦犯與95%的城市強姦犯並沒有遭到法律制裁。儘管受害者報案，但警方偏見、責備受害人、汙名化被害者等態度，往往讓犯罪者逍遙法外。

「半島電視台」指出，過去1周以來，孟加拉首都達卡與多個城市出現前所未見的抗議潮。示威群眾要求政府伸張正義，對強姦犯施以更嚴厲的懲罰。民眾高舉「吊死強姦犯」、「強姦犯天地不容」的標語。

日前在阿加里南部傳出1名婦女遭數名男子輪姦並劫財之慘劇，引發該國婦女上街抗議。受害人指出，早在2019年起，就遭受歹徒強姦。這一年多來，歹徒屢屢侵犯她；如果被害人不從，就威脅要找人一起強姦她。

令人髮指的是，歹徒9月真的找人一起輪姦她，還把過程拍攝影片以勒索錢財。被害人不從，影片便上傳至網路。目前涉案8人已遭到逮捕。

抗議活動一開始是從社群軟體發酵，上百名推特與臉書用戶將大頭貼改為空白，以表達對此一事件的憤怒。民眾更透過社群軟體進行全國串聯，安排抗議活動。

這是孟加拉首次有如此長時間、大規模組織的抗議性暴力活動。在悲劇發生後，孟加發法院裁定司法部應於30日內成立委員會，並於6月前提交報告。不過，迄今委員會仍未成立。

(中時新聞網)