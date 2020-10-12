晚間11點40分北部地牛翻身，初步估計震央在宜蘭外海，震度三級以上 (圖／中央氣象局APP)
晚間11點40分北部地牛翻身，初步估計震央在宜蘭外海，震度三級以上 (圖／中央氣象局APP)

今天(12日)晚間11點39分宜蘭蘇澳外海發生規模4.9地震，震央深度僅9.3公里，最大震度宜蘭4級；花蓮、新竹3級；大台北地區、桃園與南投2級。

(中時新聞網)

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