深度僅9.3公里！蘇澳外海23點39分規模4.9地震 最大震度宜蘭4級 23:422020/10/12 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 深度僅9.3公里！蘇澳外海晚間11點39分規模4.9地震 最大震度宜蘭4級 (圖／中央氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晚間11點40分北部地牛翻身，初步估計震央在宜蘭外海，震度三級以上 (圖／中央氣象局APP) 今天(12日)晚間11點39分宜蘭蘇澳外海發生規模4.9地震，震央深度僅9.3公里，最大震度宜蘭4級；花蓮、新竹3級；大台北地區、桃園與南投2級。 (中時新聞網) #宜蘭 #地震 #地牛翻身 #大樓 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富旺賣地進補 早盤股價大漲 11:452020/10/12 財經 怪街友坐家門口 婦細看大驚：兒大學好友 10年前陽光男孩 20:012020/10/12 社會 丼飯盒蓋掀開傻眼 超大藍色抹布拌飯 噁爛影片曝光 20:422020/10/12 社會 景點湧人潮 單日60萬遊客創新高 04:102020/10/12 地方新聞 第三季全台新案3.6萬戶釋出 桃園台中漲勢兇 16:232020/10/12 財經 醫美鼻祖 愛爾麗國際醫療集團董事長 常如山快狠準 打造醫美界Apple 04:102020/10/12 企業經營 自強隧道區間測速不夠準！男超速吃罰單法官判撤銷 19:372020/10/12 社會 阿吉仔公益演唱會門票收入 捐贈家扶等公益團體 14:222020/10/12 生活 深度僅9.3公里！蘇澳外海23點39分規模4.9地震 最大震度宜蘭4級 23:422020/10/12 生活 上銀集團總裁卓永財連續三屆入選台灣CEO百強 16:022020/10/12 財經 生活熱門新聞 堅果吃太多就是在囤油 營養師：盡量挑這2款 - 生活 連跑2間超商換中獎發票都被臭臉 網一看內文怒：台灣鯛不自知 - 生活 太累拿錯鑰匙「房門竟被打開」 女子嚇到不敢回家：太扯 - 生活 台菜名店吃到「酸筍炒腸」 作家驚：喪宴作法闖大禍了 - 生活 全球頭號殺手心血管疾病 外食族4招能有效預防 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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