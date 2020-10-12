27歲香港女星余香凝（Jennifer）外形甜美，4年前曾以出道作《骨妹》提名第36屆香港電影金像獎最佳新演員，近日傳出她未婚懷孕，下個月就要趕著結婚，並被揪出懷孕似乎有跡可循。

據《東網》報導，對於未婚懷孕一事，余香凝堅持保密男子身份，只對外透露是圈外人，只有一票好閨密知道她好事近，而稍早余香凝被問到此事，僅回覆：「不好意思，私人事不回應啦！」而其經紀人則表示要再了解一下，兩人都不否認的態度更令外界好奇。

余香凝驚爆未婚懷孕，下月趕結婚。（圖／翻攝自IG）

余香凝聽懷孕女星的歌，遭猜可能有共鳴。（圖／翻攝自IG）

余香凝三天前曾在IG曬出美照，寫下：「記錄這一刻」心情看似不錯，還有人留言「人逢喜事精神爽。」另外，她又在限時動態分享正在聽歌曲《Little Love》，而此曲正是懷孕女星Robynn為自己肚中寶寶創作的歌，不知是否同樣懷孕，才讓余香凝特別有共鳴。

事實上，余香凝之前接受媒體訪問，稱自己雖然單身，但為了生孩子已經準備積極調養身體，並透露希望2年內結婚生子，對於組織家庭很有信心，如今突傳喜訊，讓眾人相當驚喜，就等她親口證實真假。

(中時新聞網)