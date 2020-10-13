藝起發光協會理事長宋逸民表示17日協會將組成「藝起發光勇士隊」，參加1919救助挑戰營活動，募款協助遭遇急難的家庭，由於勇士們將挑戰登山、跑步、騎單車等極限運動長達14小時，參與活動的吳東諺、劉至翰、小禎等藝人皆坦言：「實在太艱苦！」沒把握能否完賽，並後悔當初怎麼會報名參加比賽。

這次為力挺救助挑戰營，勇士隊找來體力堅強、有著鋼鐵意志的劉至翰、小禎、吳東諺、林柏妤、TBC團長柏青等藝人參賽，支援部隊則由BEN、小可夫妻，白家琦、宋逸民與陳維齡、林道遠夫妻等人扛責。第一站是宋逸民牧師與師母陳維齡支援，現場的水跟食物也是支援部隊負責，全程共挑戰五站，在大雙北地區比賽，藝人朋友分批支援，包括徐小可、白吉勝、白家琦、王瑞玲、胡藝芬。

藝起發光協會組勇士隊。（藝起發光提供）

比賽時要抽籤後才能得知自己要參加什麼比賽，內容涵括水上活動、登山、跑步、騎車等，賽前還要先募款25000元才參賽，賽程長達14個小時，但體驗組只要參賽8小時，募得15000元就可以參加。宋逸民提到這次組隊參加活動的主要原因，「過去我們的活動也很多，但這次希望讓藝人朋友有多點戶外活動，讓大家能運動，又做公益，小禎為了幫助急難救助家庭，第一時間就答應，但她有點剉，因為沒嘗試過鐵人三項」。這次除了做公益又運動，更要加強藝人之間彼此默契，因只要有任何一人退出，就要退賽，完全不能開玩笑。

(中時 )