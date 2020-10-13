以下4個星座婚姻有很大的機率會幸福美滿，因為他們對待伴侶的態度，讓兩人在婚後感情會越來越深厚，結婚反而能讓彼此的熱度升溫。

▍1.雙子座：凡事一起商量

雙子座是最容易在婚姻中收穫幸福的人，因為他們在感情中不會固執己見，也不會獨斷獨行的決定事情。相反的，雙子座遇到事情總是會跟自己的另一半一起商量，懂得照顧愛人的感受，並且很重視愛人的意見想法，所以他們跟愛人之間總是相處很和諧，兩個人經常是在一起有說有笑的。

▍2.獅子座：信任對方

婚姻裡很重要的一點就是信任，而這一點獅子座就做得很好。他們總是很信任愛人，不管發生什麼事都堅定不移的相信愛人，而不是一上來就責罵對方做錯事。同時，獅子座不會去檢查愛人的手機或者是整天疑神疑鬼的，給了愛人足夠多的的自由，也正是因為獅子座的信任，他們的婚姻才很美滿。

▍3.射手座：懂得退讓

射手座在愛人面前一直都是有很好的脾氣，他們不會斤斤計較，而是隨時都懂得為感情著想，所以哪怕是兩個人起衝突了，射手座也是最先退讓的那個人。因為他們不想要把事情搞大，破壞了兩個人之間的感情，他們的退讓不是隨便的妥協，而是為了讓感情升溫，化被動為主動。

▍4.摩羯座：共同進步

摩羯座一直都堅持婚姻是兩個人的事，所以他們不只是自己一個人在努力，同時也會拉著自己的愛人跟著他們一同進步。摩羯座是希望兩個人一直都是差不多的水準，這樣誰也不用仰望誰，而且還可以為家庭制定​​共同的目標，兩個人可以一起為之努力，這樣感情也會變得更好。

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(中時新聞網)