娛樂8點半》不少香港小姐當年因比賽出道後，最後都選擇嫁給富商，引退演藝圈專心照料家庭，如被封亞軍、最上鏡小姐及才華小姐的「3料港姐」吳婉芳和「最美港姐」李嘉欣，33年前參加比賽，並獲得「最受佳麗歡迎獎」的港姐張鳳妮也是如此，23年前到大馬拍戲的她，結識了比她小7歲的富商傅仰峰，先前她受港媒專訪，問她是否有打算復出？她揮揮手說已經習慣家庭主婦的工作，無法再熬夜拍戲，笑說會死人。

現年54歲外貌出眾、暱稱「鳳梨」的張鳳妮從畢業後本來從事秘書工作，33年前參加香港小姐比賽脫穎而出，兩年後她再接再厲又參加全國際小姐選拔，最後榮獲最上鏡獎，因此被TVB相中簽約出道，第一部電視作品為《灰網》，也曾演出電影《潘金蓮之前世今生》、《現代應召女郎》。

據知，張鳳妮入行後一開始不如其他港姐幸運，受邀演出重要角色，她起初都從一些小配角做起，也因演員經驗不足，對自己沒自信，後來她聽取朋友建議，推掉其他工作專心深耕演技，才為她迎來許多代表作，如和溫兆倫合作的《900重案追兇》，及在《天地男兒》中的「宋婷」也令人印象深刻。

早年張鳳妮曾和「星爺」周星馳合作，演唱〈流離所愛〉，2年前張鳳妮接受港媒專訪，笑說當年和周星馳合作綜藝節目，差點「害死對方」，當時節目中她負責出題說謎語，往往一不小心就在直播節目中說出解答，讓周星馳常常錄到一半傻眼。

張鳳妮（上圖右2）去年回香港，與鍾慧冰和林建明慶生。（圖／翻攝自林建明 Meg Lam Kin Ming Victoria臉書）

1996年張鳳妮離開TVB，前往馬來西亞拍戲，雖未大紅大紫，卻在馬來西亞邂逅了小7歲富商傅仰峰，兩人隨即展開熱戀，隔年結婚，張鳳妮因此選擇引退，專心照顧家庭，後來和另一半生了3個女兒，曾有外界好奇，嫁入豪門的她是否會被傳統觀念沒生兒子所束縛，但後來有媒體報導，幸好3個女兒都很聽話懂事，學業成績也不差，大女兒Emily到英國念建築，二女兒Ashleigh有意念醫科或商科，有望之後繼承家業，為爸爸管理生意。

張鳳妮早年受訪時也透露，當年放下在香港的一切到馬來西亞生活，起初很不適應，因語言和文化都和過去不同，幸好後來她學會調適自己，外界給傅仰峰的封號是富商，其實他也是拿督，過去被封「打工皇帝」，事業橫跨天然氣、石油、電器等，版圖包含世界各國，在馬來西亞相當有名望，張鳳妮嫁過去後，曾宣布投資薯條專賣店，她受訪時笑稱主因只是女兒愛吃薯條，不知道實際投入的數字多少，全靠老公一手打理，自己只負責宣傳站台，偶而巡查，可見富商老公傅仰峰對她的疼愛跟支持。

去年張鳳妮回香港，好友鍾慧冰和林建明為她慶祝生日，近照曝光，可見貴為少奶奶的她皮膚依舊白皙光滑，光看外貌完全不像超過50歲，外界好奇她凍齡秘方，張鳳妮坦言自己不勤勞，不喜歡做運動，更不喜歡節食虐待自己，唯一對自己的要求是要保持心情愉快，「盡量不要給自己太大壓力，人就不會老得這麼快」。

談到過去在演藝圈的生活，張鳳妮的心態也很佛系，直言自己沒野心，工作來了就去做，不爭不搶，當時她就希望自己以後能走入家庭，成為好老婆、好媽媽，如今夢想實現，她也沒有任何復出的慾望，如果對手OK的話，玩票客串幾集還可以。

(中時新聞網)