動滋券、三倍券 搶抽運彩最後一波10萬元現金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(邱子軒攝)

您手中如果還有沒用完的「動滋券」或「三倍券」，可以好好把握運彩最後一波加碼抽10萬元現金的機會。

動滋券可以怎麼用。(台灣運彩提供)

「三倍券」今年年底前必須要用完，體育署加發的「動滋券」明年1月底前也是要用完，記得要把握時間好好使用，台灣運彩為響應政府振興經濟及運動產業的政策，8月開始加碼30萬元推出「動滋券、三倍券跟著運彩動滋動」抽獎活動，8、9、10連續3個月，月月抽出1名10萬元現金獎，無論您是用「動滋券」、「三倍券」或是「現金」，只要購買運彩單張或單筆滿200元，就可以上網登錄參加抽獎活動。

動滋券、三倍券跟著運彩動滋動。(台灣運彩提供)

第一波8月份的10萬元獎項已經在9/23抽出，幸運兒是住在新竹市的運彩網路會員，他用200元買1筆中華職棒串2關(8/23「富邦Vs. 桃猿10.5分大」串8/23「統一Vs.兄弟9.5分大」)，雖然該筆投注沒中獎，但他在活動網頁輸入會員代碼並勾選「詳閱活動辦法」及「同意參加此活動」，參加加碼抽現金活動，幸運抱回10萬元現金。

實體票與虛擬會員參加辦法。(台灣運彩提供)

第二波9月份的10萬元預計在10/21抽出，從現在到 10月31日(四)24:00還有最後一波10萬現金要送出；手上還有沒用完的「動滋券」或「三倍券」記得趕快把握運彩最後一波10月份加碼抽10萬元現金的機會，也祝您幸運中大獎。

(中時新聞網)