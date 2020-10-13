【回憶殺】1989年電影《魯冰花》中的苦茶妹，現在跑去哪了？經過31年的時光洗禮，她已成人妻人母，3年前還靠著大愛劇《望月》赴韓領獎，堪稱台灣之光！

現年42歲的李淑楨，11歲拍攝電影《魯冰花》爆紅，並獲得金馬獎最佳女配角肯定，不過，她卻因童星身分遭到同儕欺負，根據《聯合報》報導，李淑楨飾演苦茶妹要保持西瓜皮髮型，但當年的小學生沒有髮禁，慘遭同學和老師的冷言冷語；升上國中開始有髮禁，由於拍片需求被允許留長，又被同學霸凌，童年的不愉快導致她產生自卑的心理。

不過，李淑楨化悲憤為力量，苦讀考進台大社工系，26歲就找到如意郎君，與老公黃崇家結婚生子，婚後她沒放棄演藝事業，主要飾演大愛劇場、長情劇展等的作品，台劇《阿扁與阿珍》也讓她嚐到二度走紅的滋味。

李淑楨演藝重要記事

值得一提的是，李淑楨2017年以大愛劇《望月》受邀參加首爾國際電影節戲劇大賞（SDA），還擊敗眾多韓星，拿下評審團特別獎，她代表上台領獎時，感性地說：「我們來自台灣，在地圖上它只是小小的面積，可是我們是拚了命的在努力，謝謝首爾電視節給我們的肯定。」贏得台下的熱烈歡呼聲。

(中時新聞網)