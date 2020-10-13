美國3名農夫和自己飼養的多頭馬匹、山羊、狗及一頭母牛性交數百次，犯罪行為長達4至5年，美國法庭已經裁定讓他們在牢裡度過數十年。

綜合美國版《太陽報》（The U.S. Sun）、賓州當地媒體「愛國者新聞」（The Patriot-News）報導，賓州法庭8日做出裁定，讓32歲的布魯貝克（Matthew Brubaker）、36歲的梅斯尼科夫（Marc Measnikoff）、以及42歲的華勒斯（Terry Wallace）等3名農人坐牢20至41年。

“Matthew Brubaker, 32, Marc Measnikoff, 36, and Terry Wallace, 42, made videos of themselves while engaging in bestiality and even recruited a teenage boy to help them with their sick acts, investigators said.”https://t.co/Zqi54Pm0Ed — Phil Mitchell: Male Sexual Abuse Specialist (@PhilMitchell83) October 12, 2020

這3名農夫在賓州靠近芒森（Munson）的地區經營一座農場，不過他們卻對自己飼養的動物下手，獸姦農場內數頭馬匹、山羊、狗、以及一頭母牛，次數多達數百次，時間長達4至5年，他們甚至誘拐一名青少年協助犯行，並且錄下自己交歡的過程。

根據少年說法，這3人一開始以幫忙照顧動物的名義讓少年到農場來，接著就指使他參與虐待動物的行動。

少年說，他被要求帶回動物，並且將被指定的動物放到一個特別設計過的溜槽上，那裡是男子們和動物交歡的地方。

報導說，少年是在2018年報警後，3人的虐待行徑才被公開。

布魯貝克、梅斯尼科夫、華勒斯等3人先前都已在賓州清田郡（Clearfield）法庭上認罪，他們被控危害未成年、與動物性交730次、虐待動物730次。

賓州法官切利（Paul Cherry）先前判處3人20至41年不等有期徒刑，在8日舉行的高等法院聽證會上，布魯貝克、梅斯尼科夫、華勒斯辯稱懲罰太重，只考慮到他們的犯罪行為及引誘青少年參與，並未考量改造、讓他們回復正常生活的需求。不過他們的意見馬上遭到打臉，切利表示，會判處這麼長的刑期，是為了讓3名犯人有足夠時間進行心理治療，讓他們變成社會中健康、守法的一份子。

賓州高等法院的總統榮譽法官班德（John Bender）隨後宣布支持原判決。

(中時新聞網)