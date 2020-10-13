小六女的爸爸接到班導師來電哭笑不得，因為女兒偷帶手機到校，並分享網路1人收50元，讓老師疑惑家中經商的嗎？(翻自爆廢公社)

《爆廢公社》有位網友爸爸苦笑不得表示，自己家中就讀小學六年級的妹妹，竟然偷帶手機去學校，並租借給班上同學，每人使用費著酌收50元費用，班導師立即打給此名妹妹的父親，並疑惑詢問家中是經商的嗎？怎麼年紀小小，就懂得物盡其用做起生意來呢？因此網友爸爸只好上來詢問是否有什麼大絕，好能教導一下小六妹呢？

此名網友爸爸表示，日前接到正就讀國小六年級妹妹的班導來電，老師說明小六妹偷偷攜帶手機到校，並將網路用分享的方式租借給班上同學，畢竟使用者付費，若需要使用的人，每位同學必須酌收50元的費用。

小六妹的班導還在電話中詢問，是否小六妹家中是經商的嗎？因為小六這麼小的年紀，就知道如何利用物資來做生意，讓老師相當不能理解，還稱讚小孩實在是太精明了！聽到這番話的爸爸，只好前來版上尋求救援，是否有人知道什麼樣的絕招，能夠與自己的小6女兒溝通嗎？

網友紛紛表示對這位小六妹稱讚，不應該責罰，「值得鼓勵」、「我覺得很棒啊，學校教的太死了」、「很有生意頭腦，很棒耶，應該要教導而不是處罰」；也有網友認為小六妹太厲害了，也提供應該參考猶太教育的引導方式，很好的學習過程；也有網友覺得，「有前途」、「女兒好棒啊」、「錢途無限，值得鼓勵」。

(中時新聞網)