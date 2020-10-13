國民黨改名風暴！林為洲息風暴致歉 國慶日後李孟居「台諜案」別有用意？！《頭條開講》完整版 2020.10.12

國防部為因應敵情威脅推動後備改革，教育召集自民國111年起將調整為「1年1訓、1次14天」；軍方人士透露，除軍事訓練役外，擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。對此，前立委林郁方表示，連美國人對台灣的教召制度十分不滿，並呼籲政府恢復正常的兵役制度。

林郁方12日在政論節目《頭條開講》中表示，教召可能不止兩個禮拜，未來搞不好一個月兩個月都有可能，他還直言，美國人在教召這個部分對台灣非常不爽，「你們那個教召搞什麼東西，你們後備軍人就回去了，你們日子過這麼輕鬆。」

林郁方指出，現在服的役期4個月，軍訓還減半個月，也就是說，大專兵、大專預官實際服役服3個半月，「你打靶軍訓可以打多久？下雨天、太陽太大也不能打靶，打靶的時候搭棚子在棚子底下打，打仗的時候說，敵人等一下我把棚子搭好再來射你，沒有這回事。」

林郁方認為， 大家應該評估，要什麼兩岸關係，如果要搞很緊張不惜一戰，那為什麼大家都不想應這個點召？「我都覺得兩個禮拜真的太少」並指出，當初他當兵時因為是預官，而且有大專集訓可以折抵役期，所以當了1年10個月，但他坦言，「我覺得很多東西我都不太懂」。

林郁方說，「現在說去教召你受不了，你以為你是瑞士？瑞士也沒過那麼輕鬆， 人家也是要教召」。最後，他也支持政府擴大點召，並要求恢復正常的兵役制度。

(中時新聞網)