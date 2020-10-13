罷王總部12日表示，將在13日送交桃園市選委會第二階段罷免連署書，總部發言人邱仁德說，經過國慶連假努力蒐集、整理造冊，已在12日晚間將逾3萬6千份的連署書整理清點完畢，預計13日送件桃園市選委會，若審核順利，有望在12月進行第三階段罷免投票。對此，王浩宇回應，「這場罷免明顯就是韓粉報復行為」。

邱仁德先前指出，檢視第一階段收到的連署書，依《軍公教任用法》規不得參與政策提議，但可參與二階連署，去除掉軍公教人員、原住民不符資格族群外，另外還有資料填寫錯誤者，總計刷掉約8%，8月15日起進入二階段連署，需3萬1545份達標。

對此，罷免王浩宇粉專12日晚間在臉書粉專貼出公告，表示二階連署原先尚缺2千餘份，經過國慶3天連假，罷王志工到國旗屋等地奔走，在收到近3千份安全存量連署份數後，截止二階收件，總部要在13日送件桃園市選委會。

罷免王浩宇二階連署，連署書造冊完成，將在13日送件。(圖/翻攝自 罷免王浩宇臉書粉專)

邱仁德還說，13日送交桃園選委會後，經審核會在40天內報給中選會，預計於11月20日前後公告二階連署結果。

對此，王浩宇12日透過臉書貼文回應，罷免是民主權利，他只能尊重。但他強調，「這場罷免明顯就是韓粉報復行為」，法院方已經依照《社維法》裁罰當初來鬧事的韓粉，地方上對於這種暴力反民主行為也非常反感，報復性的罷免，是不可能獲得多數民眾認同的。

(中時新聞網)