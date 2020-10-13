不少人都有在外租屋的經驗，在外地生活不容易，尤其對居住安全要格外小心。一位民眾偶然發現，竟然可以用租屋處的公用鑰匙打開房間大門，等於所有租客都有她房間鑰匙，讓她驚恐不已。沒想到求助房東後，對方作法更令她傻眼。

原PO在Dcard論壇上表示，租屋處設有3道鎖，外門、樓梯間、再來才是自己房間。一天打工下班後精神恍惚，導致她誤拿了房間的鑰匙開了樓梯的門，此時讓她腦中一閃，該不會用樓梯的鑰匙能打開自己房間的門，沒想到真的成功打開。

原PO覺得很扯，但她不願意去確認其他人房間的鑰匙是不是一樣用樓梯的鑰匙可以開，只知道「大家都有樓梯間的鑰匙，所以大家都可以開我房間的門」。雖然房間設有內鎖，但原PO仍感到相當不安，表示「回家都會擔心有人在房間裡面的哪裡藏著」，因此在朋友家住了一陣子。

更扯的是，原PO在向房東反應後，房東竟私下到她房間換鎖；至於為什麼樓梯間鑰匙能夠打開原PO房間門，房東只說「那隻鑰匙可能因為磨損，換新的後就無法打開」。

貼文一出，網友紛紛表示，「扯 這陣子房間內盡量不要放貴重的東西」、「磨損到可以開門到底什麼鬼，騙小孩？直接打電話跟房東講清楚吧」、「房間前身該不會是放公用物品的房間吧，這樣大家才可以都可開你的房門」。網友指出，在外租屋換鎖前，最好先跟房東反應後，得到他允許後再自己換鎖；等退租後，再把新鎖鑰匙給房東（或把舊鎖換回去），這樣才能確保自己房間不會被外人侵入。

(中時新聞網)