回饋社會造福鄉梓,錦蒼有限公司捐贈高頂救護車(新北市消防局)

回饋社會造福鄉梓,錦蒼有限公司捐贈高頂救護車(新北市消防局)

回饋社會造福鄉梓,錦蒼有限公司捐贈高頂救護車(新北市消防局)

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升八里地區緊急救護品質，錦蒼有限公司捐贈新北市政府消防局第三救災救護大隊龍源分隊高頂救護車1輛，於109年10月12日，下午3點舉行錦蒼有限公司的捐贈典禮。

錦蒼有限公司負責人陳文桐，自1988年起開始在北投市場擺攤賣雞肉，白手起家，創業這些年與哥哥陳文洲共同打拼，兩兄弟足跡遍及台北市及新北市各大市場，並於2016年落腳在八里地區，興建了1間屬於自己的廠房，這一路上受到許多人熱心幫忙，陳文桐先生為回饋地方、造福八里鄉親，遂捐贈高頂救護車1輛，提升八里區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患。

本次捐贈之救護車內部配置為最新型之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組及心肺復甦墊板等高階救護設備，透過提升消防救護資源的方式，為八里居民福祉盡一份心力，亦使同仁能有更好的車輛及裝備器材從事救護工作，期能救助更多陷於危難之市民，打造安居樂業新北市。

政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝錦蒼有限公司無私的奉獻，為市民提供精良的救護設備器材，也期望透過此次慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時新聞網)