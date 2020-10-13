超商功能多樣化，身為第一線的店員們可說是「見識最廣」的職業，幾乎各式各樣的客人都碰過。一名網友發票中獎，跑去超商兌換，卻連跑兩間都碰壁，店員還擺出臭臉，讓他忍不住PO文抱怨，但網友看完內文後都火大，認為原PO根本就是奧客不自知。

網友在臉書《爆怨公社》PO文表示「今天真是大開眼界」，自己拿著中了1000元的發票到超商兌換，進去後店員問「有問題嗎」，原PO當場回「我要換發票有何問題？不能換發票嗎」，見對方不想理會他，女店長趕緊出來緩頰，詢問他「有什麼事」。

原PO看到女店長後，表示「我要換發票可以吧？」，女店長反問是中獎發票嗎，原PO不滿嗆「難道是沒中獎的？不然妳要幫我對號碼嗎」，最後遭店家以「發票有汙損」拒絕兌換，請原PO去銀行處理。

原PO不死心跑到另一家超商兌換，女店員上前詢問是否為中獎發票，遭原PO嗆「要不然咧」，最後店員處理並告知要扣掉4元，還用摔的把錢給他，讓他不滿表示「今天店員是怎麼了」、「5000元以下不是不用扣」？

文章PO出後將近2萬網友留言痛罵原PO：「這種口氣還要求人家對你笑哦」、「就是個奧客，沒什麼好說的」、「當了台灣鯛還不自知，可憐哪」、「都不會檢討自己態度啊」、「奇文共賞」、「不覺得自己講話很機掰嗎」、「連千分之四印花稅都不知道，還敢大小聲」、「活該被兇」、「你應得的」、「一個店員對你臭臉可能是店員問題，四五個店員都對你臭臉就該檢討自己了」。

實際上超商官網查詢，統一發票兌獎，500元需扣除2元印花稅，1000元則需扣除4元。

(中時新聞網)