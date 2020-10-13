美軍EP-3獵戶座是重要的情蒐工具，在抵近大陸偵察時，解放軍會暫時保持雷達與通訊靜默，避免電磁頻譜遭收集記錄。（圖／美國海軍）

大陸解放軍從9月以來頻繁派遣戰機由西南方進入台灣防空識別區，或是由福建方向穿越海峽中線後折返，執行此類任務的機型包括多款戰鬥機、運8與運9電子偵察機，以及空警500電子偵察機。其中運8、運9是以運輸機改裝而成的電子偵察機，運8雷達搜索能力以對海面為主，機上有多種反潛設備，功能類似美軍P-3C海神式反潛機；運-9則是全功能的電子偵察機，除了可進行反潛與情報收集之外，還具備電磁壓制、干擾等電子戰功能，類似美軍的EP-3A/B獵戶座電子偵察機。

陝西飛機製造公司生產的運-8是以前蘇聯的安-12型運輸機為藍本建造，從1966年開始以逆向工程方式進行仿制，1974年底開始試飛，至今至少生產了百餘架。運-8生產了多種版本，根據內部不同的配備，艙體可以容納90名戰鬥人員或20噸貨物，曾出口至亞洲與非洲許多國家。

最新的一批運-8則裝備了多種電子系統用於電子偵察與海上巡邏、反潛任務。其中裝備平衡木式相控陣雷達做為空中預警機，型號改稱空警-200，改裝為反潛巡邏機的稱為空潛-200。這一連串的改裝被稱為「高新6號」工程，擾台的運-8主要是空潛-200型，乘員10人，功能大約與美軍P-3C反潛巡邏機相當。最顯著的外觀特徵是機首下部有球形雷達天線罩，機首下方有大型對海搜索雷達，機尾有磁異常探測器，機身設有武器艙與聲呐浮標投放裝置，機身下方也能選擇性地加掛光電吊艙。由於運-8內置武器艙較大，除了魚雷和深水炸彈等反潛武器外，可能會搭載類似鷹擊-81那樣的空射反艦導彈，這是美軍P-3C目前還不具備的能力。

至於最近才出現的運-9，是由運-8改進而來，載重能力不變，但馬力加大，油耗降低，航程由運-8的3000公里擴增至5000公里，可以做長程運輸與高原起降。在電戰功能的改進上進行了「高新8號」至「高新12號」工程，擴展為功能更強的多綜合電子偵察機或電子干擾機。其中「高新10號」工程是改裝為空中預警機，又稱空警-500。

除了空警-500之外，運-9的電偵、電戰機共有4款，分海軍版與空軍版，功能包括反潛巡邏、電子戰、情報收集，與美軍EP-3獵戶座或更新型的白羊座電戰偵察機，其電子偵察與干擾能力強，有效執行任務範圍更大。從外型上看，運-9的機頭、下顎、機身前後兩側、機尾、垂尾頂端都有凸起的整流罩，裡面都安裝有電子偵察設備，另外機身背部、腹部和機翼中上部還密佈刀狀天線。

運-9曾多次前往日本進行電子偵察，讓日本防衛廳大為緊張。日媒曾報導，某次大陸轟-6轟炸機航經日本鄰近海域時，跟隨一架運-9電偵機，並對日方雷達進行電子干擾，讓日方誤認為有大規模空中編隊逼近。日本為此緊急啟動防空雷達、通信網，同時大量戰機預警機升空，這些動作反被運-9電子偵察機收集到各機場電磁頻譜與戰機運作與通訊數據。此一強大的電偵功能讓運-9近幾年經常伴隨解放軍海軍艦艇編隊遠航，用以蒐集鄰國或周邊亞洲國家美軍基地的相關數據。

因此，運-8反潛機接台灣海域問題不大，比較值得注意的是運-9偵察機一旦靠近，台灣機場與地面雷達、已啟動的防空飛彈系統的電磁頻譜可能會被偵測並記錄。以美軍EP-3電子偵察機抵近廣東偵察為例，最初大陸都會啟動地面防空系統與戰管通訊等設施做為防備，現在解放軍學乖了，在美軍靠近時會暫時關閉或保持雷達與通訊靜默，否則可能反被收集各種武器的電子通訊數據。運-9若愈靠近台灣，對我電子偵察威脅愈大，未來應對方式也應該與應對運-8、轟-6或其他戰鬥機的方式有所不同。

(中時新聞網)